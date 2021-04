Jorge Jesus: "Agora que este acabou, já estou a pensar no jogo com o Porto"

JN Hoje às 21:29 Facebook

Jorge Jesus, treinador do Benfica, salientou a exibição da equipa na primeira na vitória frente ao Tondela, por 2-0, esta sexta-feira, na cidade beirã, em jogo da 30:ª jornada da Liga.

"Ganhámos num campo que normalmente é difícil e nos primeiros 35 minutos fizemos um excelente jogo, fizemos dois golos, uma equipa com muita intensidade em relação à intensidade em relação à velocidade da bola e desmarcação", salientou o técnico das águias. E prosseguiu: "Entrámos no jogo muito fortes, mudámos o jogo, que era o que queríamos, depois falhámos. Continuamos a ter muitas oportunidadeS de golo, agora na segunda parte o Sefe [Seferovic] e o Cervi só com o guarda-redes não conseguiram fazer essa diferença e isso também contabiliza e dá-nos mais segurança para entrarmos no jogo muito mais fácil".

Jorge Jesus assinalou, também, o facto de a equipa ter chegado ao centésimo golo esta época em todas as competições. "Hoje com o 2-0 fizemos 100 golos, é uma prova da qualidade ofensiva desta equipa e defensivamente não sofremos golo, também era importante. Alguns jogadores já chegaram próximo do valor deles, como é o caso do Everton", realçou.

Sobre a exibição do brasileiro, para além do tento apontado e da assistência no 1-0 de Pizzi, o treinador das águias assinala que "esteve em três assistências que poderiam dar golo". "É este Everton que eu conheço, esteve bem na primeira parte e depois foi caindo com o jogo. Se ele acabar o campeonato dentro do limite da qualidade dele, melhor".

"Nestes últimos 11 jogos ganhámos 10 e faltam cinco jogos, quatro para o campeonato e a final, e queremos vencer os cinco", acrescentou Jorge Jesus, completando sobre o clássico: "Agora que este jogo acabou, já estou a pensar no jogo com o Porto".