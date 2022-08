Jorge Jesus: "Ainda estamos à procura do nosso real valor"

JN/Agências Hoje às 22:09 Facebook

Na antevisão do jogo com o Slovácko (República Checa), da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, Jorge Jesus garantiu que o objetivo do Fenerbahçe é entrar na Liga dos Campeões, após ter sido eliminado pelo Dínamo de Kiev.

"Vamos tentar entrar na fase de grupos da Liga Europa, também é uma competição com grandes equipas. Normalmente, nestes últimos anos, as equipas turcas não têm tido muita tradição na Champions ou nesta prova. Nós ainda estamos à procura do nosso espaço, temos sete semanas de trabalho, para saber qual é o nosso real valor para poder competir com equipas da Europa", disse o treinador.

Ainda assim, à margem das competições europeias, Jorge Jesus garantiu que o objetivo da equipa turca é recuperar o título do campeonato, que foge ao Fenerbahçe desde 2014.

"O nosso objetivo mais importante é vencer o campeonato, mas também temos de ir o mais longe possível na Liga Europa, porque o Fenerbahçe tem de se mostrar bem nas competições europeias", assinalou o técnico.