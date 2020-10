Jorge Jesus: "Ainda estamos muito longe do que eu acho que temos de jogar"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:38 Facebook

O treinador do Benfica considerou que a equipa foi "eficaz" mas que ainda tem alguns aspetos a melhorar. Sobre André Almeida, Jorge Jesus afirmou que a lesão "deve ser grave".

"Sinto satisfação plena por termos vencido, por termos conquistado três pontos e feito uma exibição convincente. Valeram três golos, mas fizemos cinco e houve um possível penálti. Foi tudo no red line, mas é para se cumprir, para isso é que existe VAR. A equipa esteve muito bem e foi defensivamente muito forte. O Rio Ave não teve uma oportunidade de golo. É uma boa equipa, que disputa muito o jogo seja com quem for. Tanto que fez um jogo soberbo contra o Milan aqui. Parabéns aos jogadores do Benfica. Ainda estamos muito longe daquilo que acho que o Benfica tem de jogar e tem de melhor em algumas questões até individuais", começou por dizer.

O duelo em Vila do Conde ficou marcado pela lesão de André Almeida, que abandonou o encontro de maca. Jorge Jesus ainda não sabe quais os problemas físicos do português mas parece-lhe "grave".

"Os sintomas parecem-me graves, independentemente de ainda não ter falado com o médico. O André é muito importante na nossa forma de defender, é taticamente muito evoluído. Já jogou comigo a médio, a central ou a lateral. Onde o puser a jogar, ele joga bem. Temos de ter jogadores com estas características. Esperamos que não seja nada de grave, mas pela minha experiência não acredito que não seja grave", afirmou.

Sobre a vantagem na tabela - os encarnados somam 12 pontos, contra sete de F. C. Porto, Sporting (menos um jogo) e Santa Clara - Jorge Jesus foi categórico: "Nós também podemos perder cinco pontos em dois jogos. É melhor estar em primeiro, mas isto não tem significado nenhum", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), este domingo, o Rio Ave em Vila do Conde, na quarta jornada da Liga. Num jogo com dois golos anulados aos encarnados, Waldschmidt, com um bis, foi decisivo. André Almeida abandonou o encontro devido a lesão e Gabriel, perto do apito final, selou o marcador.