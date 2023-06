Jorge Jesus ainda pensa na seleção brasileira

Rui Almeida Santos Hoje às 10:27 Facebook

Sem clube, após ter deixado o Fenerbahçe, Jorge Jesus quer perceber o que vai acontecer na seleção brasileira antes de dar uma resposta à milionária proposta para se tornar selecionador da Arábia Saudita.

O sítio "Globo Esporte" avança que Jorge Jesus, que recentemente deixou o comando do Fenerbahçe, segue com atenção as movimentações em torno do cargo de selecionador do Brasil, objetivo do qual ainda não terá abdicado.

A publicação brasileira garante que o treinador português colocou em suspenso as negociações com os responsáveis sauditas para assumir a seleção local, enquanto aguarda por definições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que deverá reunir em breve com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e prioridade da 'Canarinha'.

O nome de Jorge Jesus fará parte de uma lista de treinadores que a CBF considera para um cargo deixado livre após o Mundial do Catar, em dezembro do ano passado, quando Tite acertou a rescisão. O comando da seleção brasileira foi confiado, de forma interina, a Ramon Menezes.