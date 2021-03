Jorge Jesus alvo de processo disciplinar por falhar "flash interview"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica recusou aparecer na zona de entrevistas rápidas no final do jogo com o Braga e foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD).

Jorge Jesus foi alvo de um processo disciplinar por não aparecer na "flash interview". Após o apito final do duelo na Pedreira, que os encarnados venceram por 2-0, já depois de Carlos Carvalhal ter prestado declarações na zona de entrevistas rápidas, esperava-se a presença do técnico das águias mas tal não aconteceu por causa da música.

O treinador dos encarnados pediu aos responsáveis do Braga para baixarem o som da música do estádio mas, como nada foi feito, Jorge Jesus acabou por não se apresentar na "flash interview".

Já em conferência de imprensa, o técnico justificou a ausência com a "falta de condições".

"Não fui porque achava que não havia condições para estar a falar, para poder responder às perguntas do jornalista por causa do som da música, do ambiente do estádio. Pedimos para baixar o som, para se poder comunicar. 'Ah mas os outros foram'. Só que eu não tenho nada a ver com isso. Já o tinha feito na Liga Europa [jogo com o Arsenal], disse que ou se calavam ou não falava. Tem de se respeitar a organização do jogo, mas a organização tem de saber organizar-se, porque quem vai comunicar com os jornalistas tem de ter condições para o fazer", esclareceu.

Além do treinador do Benfica, também o Braga foi alvo de um processo disciplinar pelo CD por terem sido "proferidas expressões por elementos afetos ao clube visitado em direção à equipa de arbitragem", liderada por João Pinheiro, "e a elementos do banco de suplentes da equipa visitante.