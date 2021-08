Jorge Jesus: "Ao intervalo disse que aos jogadores que a segunda parte ia ser mais fácil"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:58 Facebook

No rescaldo do triunfo do Benfica diante do Tondela, o treinador do Benfica deixou elogios à equipa e a Gilberto, que marcou o golo que deu o triunfo aos encarnados no Estádio da Luz.

"Em primeiro lugar, foi vitória de equipa. Os adeptos estiveram todo o jogo a empurrar o Benfica para o golo. Não parece importante, mas o jogador sente-se confiante, sem medo de falhar se arriscar. Foi determinante para que a equipa praticamente só jogasse dentro do meio-campo do Tondela. Também por não termos feito um jogo com tanta qualidade na primeira parte, o Benfica pôs a equipa do Tondela a correr muito atrás da bola, o Tondela fechou-se bem e teve de correr muito para poder fechar os espaços. Disse à equipa ao intervalo : 'Na segunda parte vai ser mais fácil, vão começar a cair com cãibras' e não me enganei. 'Já não vão ter velocidade para acompanhar, se vocês continuarem com intensidade e confiança e não se enervarem com o jogo acabamos por fazer golos'", começou por dizer Jorge Jesus, deixando ainda elogios a Gilberto.

"Os jogadores que entraram também foram determinantes, deram mais qualidade e velocidade à equipa. Dos três, dois fizeram golo. A equipa do Benfica está muito confiante. O Weigl ia por a equipa a jogar mais, Rafa ia dar velocidade e o Gil, que é um patinho feio para os adeptos, mas quando tem bola tem um critério muito forte e ainda bem para todos. Foi uma boa vitória, difícil, não há vitórias fáceis. O jogo não saiu tão bem na primeira parte como pensávamos, mas temos de acreditar, continuar, e foi o que fizemos na segunda parte e fomos vencedores justos. O Tondela fez um remate e um golo. Futebol é única modalidade coletiva em que não precisas de ser melhor do que o adversário para ganhares. Basta como aconteceu hoje, o Tondela poder defender resultado de 1-0 no único remate que fez. Futebol é fácil, jogar é muito difícil e treinar ainda mais", concluiu.

O Benfica venceu, este domingo, o Tondela, no Estádio da Luz, na quarta jornada da Liga. Salvador Agra, Rafa e Gilberto marcaram os golos do jogo. Com o quarto triunfo seguido na prova, o Benfica soma 12 pontos, mais dois do que Sporting, F. C. Porto e Estoril Praia, enquanto o Tondela permanece no 12.º lugar, com os mesmos três pontos de Paços de Ferreira e Arouca.