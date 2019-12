Jorge Jesus apoia recandidatura de Fernando Gomes

JN Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Gomes anunciou a recandidatura, na sexta-feira, à liderança da Federação Portuguesa de Futebol e contou com o apoio de Jorge Jesus, treinador do Flamengo.

Depois de receber o apoio de F. C. Porto, Sporting e Benfica, Fernando Gomes teve, este sábado, o apoio de Jorge Jesus. Numa longa mensagem, o treinador do Flamengo destacou o bom trabalho desenvolvido pelo presidente da FPF, deixando o "apoio incondicional".

"O trabalho feito por Fernando Gomes ao longo destes anos na Federação fala por si. Hoje a FPF é um exemplo para todos, em Portugal mas também no estrangeiro, onde passei o último ano e meio da minha vida. A recandidatura de Fernando Gomes é uma excelente notícia para o futebol português e uma garantia de que a federação prosseguirá o caminho de progresso. Conhecendo como conheço Fernando Gomes, sei que se decidiu recandidatar-se é por entender que tem obra para fazer. Estou convicto de que fará aquilo a que se propõe e, da minha parte, sabe que poderá contar sempre com o meu total e incondicional apoio", escreveu o técnico.

Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão, também deixou o apoio a Fernando Gomes - "Com o trabalho e os resultados obtidos até hoje, a confiança no amanhã é absoluta. Ainda há muita obra, conquistas e soluções por encontrar no futebol português. Por isso, eu apoio Fernando Gomes para mais um mandato" -, tal como António Gaspar Dias, presidente do Penafiel, clube que milita na LigaPro.

"Considero que os últimos oito anos do presidente Fernando Gomes ao leme da Federação Portuguesa de Futebol muito positivos na promoção do futebol português, quer a nível nacional quer internacional. Apoio a sua candidatura na certeza que tudo fará para pugnar pelos interesses dos diferentes escalões do futebol português em geral, do futebol profissional, nomeadamente dos interesses dos clubes da LigaPro".

Por último, Lourenço Pinto, presidente da AF Porto, também fez questão de deixar uma palavra ao líder da FPF.

"Em nome da Associação de Futebol do Porto e em meu nome pessoal, quero significar, publicamente e de modo muito especial ao atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o reconhecimento e apreço pelo seu currículo, verdadeiramente magistral, que faz do DR. Fernando Gomes o principal responsável, digamos mesmo: o egrégio mestre do excelso período que futebol português atravessa. Do que venho a escrever se infere que tanto a Associação de Futebol do Porto, como eu próprio, apoiamos sem quaisquer reservas a recandidatura do DR. Fernando Gomes ao cargo que tem desempenhado, com impecável sentido de responsabilidade e rigorosa imparcialidade de presidente da Federação Portuguesa de Futebol", escreveu.