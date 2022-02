Jorge Jesus apontado ao Corinthians

JN Hoje às 09:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, antigo técnico das águias, voltou, esta quinta-feira, a ser apontado ao futebol brasileiro e, nomeadamente, ao Corinthians que acabou de despedir Sylvinho.

O técnico português está novamente na rota do futebol brasileiro, de acordo com a imprensa daquele país, que o aponta como possível sucessor de Sylvinho no comando do Corinthians.

O treinador deixou o "Timão" na sequência da derrota 2-1 como Santos, na última madrugada, em jogo do Estadual de São Paulo e, segundo o "Globoesporte", Jesus está na primeira linha entre os potenciais candidatos para lhe suceder

Recorde-se que o emblema paulista tentara, no início do ano, uma aproximação ao treinador português. Renato Gaúcho, responsável que deixou recentemente o Flamengo, também é avançado como hipótese.