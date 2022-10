Jorge Jesus apura-se na Liga Europa, Mourinho segue na luta

JN Hoje às 19:54 Facebook

O Fenerbahçe derrotou o AEK Larnaka e garantiu a presença na próxima fase da prova. Já o Arsenal, com Fábio Vieira a titular, venceu na Noruega.

O Fenarbahçe, de Jorge Jesus, assegurou, esta quinta-feira, a presença nos 16 avos de final da Liga Europa. A equipa turca foi a Chipre bater o AEK Larnaka (1-2), com golos de João Pedro e Batshuayi, garantindo os três pontos que lhe faltavam para carimbar o apuramento. Neste grupo está tudo decidido, uma vez que o Rennes bateu o Dínamo Kiev (0-1) e também passa a somar 10 pontos, mais sete do que o terceiro classificado.

Por outro lado, a Roma, de José Mourinho, foi a Sevilha empatar com o Bétis (1-1), resultado que mantém os romanos, que tiveram Rui Patrício na baliza na luta pelo apuramento, principalmente com o Ludogorets (Bulgária), que ainda joga esta noite. Já os béticos, com William Carvalho, estão destacados na liderança, com 10 pontos.

O Arsenal, com Fábio Vieira a titular, foi ao terreno do Bodo/Glimt (Noruega) vencer pela margem mínima (0-1, com golo de Saka) e somou a terceira vitória em três jogos - os "gunners" têm um jogo em atraso -, consolidando a liderança do Grupo A.

Também o Freiburg já está garantido na próxima fase, depois de golear o Nantes (0-4) e acumular a quarta vitória na prova.