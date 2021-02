Jorge Jesus: "Às vezes, até é por jogarmos bem demais que não fazemos golo"

JN Hoje às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Jesus, treinador do Benfica, mostrou-se bastante agradado com a exibição do Benfica esta noite de quinta-feira, no triunfo sobre o Estoril (3-1), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"O primeiro objetivo face a que é uma meia-final da Taça de Portugal, a dois jogos, era importante fazermos golos na Amoreira e ganhar. Saio satisfeito pelo resultado e saio satisfeito pelo jogo. Principalmente os primeiros 45 minutos, onde chegamos ao intervalo 1-1, onde tivemos um futebol de qualidade, várias oportunidades de golo", salientou o técnico das águias.

E prosseguiu nos elogios à equipa: "Não conseguimos concretizar e, às vezes, até é por jogarmos bem demais que não fazemos golo, como aquelas duas bolas do Rafa. Nos primeiros 45 minutos tivemos uma intensidade muito alta de jogo, a equipa do Estoril foi uma vez à baliza na primeira parte e fez golo. Também não estamos com aquilo que se chama a sorte do jogo, porque se tivéssemos chegávamos ao intervalo a ganhar 4-0 ou 3-0".

Jorge Jesus também se mostrou agradado com a exibição do adversário. "O Estoril tem uma ideia de jogo interessante, é uma equipa da Liga 2, mas com capacidade para estar na Liga, porque foi líder, com alguns jogadores interessantes. não foi fácil parar a primeira bola de saída do Estoril. Tentámos bloquear essa saída de bola e na segunda parte, embora não tivéssemos jogado com tanta qualidade como na primeira, acabamos por fazer dois golos e poderíamos ter feito mais", analisou.

E continuou: "No melhor período do Benfica fizemos um golo, no segundo, que não foi tão bom, fizemos dois e podíamos ter feito mais. O futebol é isto. Não tem lógica nenhuma, mas também é verdade que as equipas que jogam melhor, pode demorar, mas acabam por ganhar".

O treinador das águias anotou que a equipa andou dois meses quase sem treinar. "A equipa perdeu competitividade, perdeu intensidade. E como a equipa melhora coletivamente? É metendo cinco jogadores hoje num jogo, noutro jogo mais cinco novos e vai fazendo como se fosse uma pré-época a dar competitividade àqueles jogadores que estiveram muito tempo sem treinar. Hoje tivemos dois jogadores, o Diogo e o Everton que, depois da infeção por covid-19, estão a fazer os primeiros jogos. É um trabalho que estamos a fazer em cada jogo, é como se estivéssemos a mudar o pneu com o carro em andamento, mas tem de ser assim e cada vez vamos estar melhores", explicou.

"A Taça de Portugal, para todos os clubes, é o segundo troféu mais importante. Está a seguir ao campeonato nacional. Todos os clubes gostam de estar e de a ganhar. Independentemente do que acontecer no campeonato, este troféu é muito importante para o Benfica e para todas as equipas", frisou.

PUB

Sobre o estado de saúde, Jorge Jesus disse já se sentir bem. "Se tivesse de jogar, não conseguia. Mas já tenho os pulmões bem abertos, já posso gritar. Sei o quanto me custou, quantos dias estive sem poder respirar. Sei o que é covid-19, perdi seis quilos, mas já estou pronto para outra", finalizou.