Jorge Jesus associado ao Atlético Mineiro

Sem técnico desde segunda-feira, uma vez que Cuca rescindiu depois de alegar problemas familiares, o Atlético Mineiro, atual campeão do Brasil, pode realizar um desejo antigo e contratar o português Jorge Jesus.

Depois da rescisão de Cuca, o Atlético Mineiro abriu, oficialmente, a "caça" a um novo treinador e Jorge Jesus é uma forte hipótese. A saída do técnico português do Benfica está presa por meros detalhes e os dirigentes do "Galo" veem com bons olhos a contratação de JJ que, em 2019, até chegou a assistir a um jogo do Mineiro, em Belo Horizonte, mas acabou por assinar pelo Flamengo. Caso se concretize, JJ irá orientar o avançado Hulk, que foi um dos seus piores pesadelos quando o treinador luso orientava o Benfica e o jogador brasileiro alinhava pelo rival F. C. Porto.

Flamengo ainda é hipótese

A notícia da iminente saída de Jorge Jesus do Benfica tem animado os adeptos do Flamengo. O clube chegou a estar reunido com o técnico, na semana passada, para um possível regresso, mas as conversas travaram. Paulo Sousa, selecionador da Polónia, continua a ser a mais forte possibilidade para orientar o "Mengão", mas com o acordo em "águas de bacalhau" - uma vez que a seleção polaca tem dificultado a rescisão - Jorge Jesus volta a entrar em cena. O ainda treinador do Benfica conquistou a confiança do Flamengo na primeira passagem pelo clube e é o mais desejado entre a massa adepta.