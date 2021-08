Jorge Jesus: "Benfica e PSV não deviam estar a aqui, pois são equipas de Champions"

Hoje às 15:01 Facebook

Jorge Jesus, técnico das águias, elogiou, na tarde desta terça-feira, o PSV, adversário do Play-off da Champions, esta quarta-feira (20 horas), na Luz. Técnico espera adversário "super ofensivo" e recusa favoritismo na eliminatória.

"Tanto o Benfica como o PSV não deviam estar a aqui. São equipas à imagem da Champions", defendeu o treinador do Benfica durante o lançamento do confronto com os holandeses, esta quarta-feira, na Luz.

O técnico recusa qualquer favoritismo das águias, "não vejo que o PSV tenha vantagem sobre o Benfica ou vice versa", e admite esperar um adversário "super ofensivo".

Por outro lado, não levantou o véu sobre o sistema que vai apresentar (3-4-3 ou 4-4-2). "A equipa está muito confortável nos dois. Vou ver qual será o melhor para parar a largura do jogo do PSV e a movimentação de Mario Gotze entre linhas", sustentou Jorge Jesus que também não dissipou a incerteza sobre a entrada de Yaremchuk ou Gonçalo Ramos na frente ofensiva: "Até podem jogar os dois".