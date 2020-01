Jorge Jesus: "Benfica está num patamar superior"

Hoje às 21:59 Facebook

O treinador do Flamengo partiu, este domingo, para o Brasil, preparando-se para o regresso aos treinos. Neste período de pausa competitiva, pôde acompanhar mais de perto o futebol português e não tem dúvidas de que os três grandes estão mais mal servidos de jogadores estrangeiros do que há uns anos.

"Digam-me um bom jogador estrangeiro de qualquer uma das três equipas grandes", desafiou Jorge Jesus, sem obter resposta dos jornalistas presentes no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. "Isso é um sinal de que as três equipas não estão tão fortes como estavam. Nos outros anos, F. C. Porto e Benfica tinham grandes jogadores estrangeiros", prosseguiu o treinador do Flamengo, que, depois, foi questionado sobre a possibilidade de a superioridade do Benfica no campeonato servir de trampolim para a conquista da Liga Europa.

"Os responsáveis do Benfica é que sabem. Na minha opinião, o Benfica tem melhor qualidade individual. Contra o Sporting, não sendo a melhor equipa, não jogando melhor, acabou por ganhar, porque na hora decisiva os melhores jogadores têm grande importância. Foi isso que aconteceu, o Benfica está num patamar superior", reconheceu.

No que toca ao Flamengo, admitiu que será a equipa sub-20 a disputar as primeiras três jornadas do campeonato carioca, uma vez que o regresso aos trabalhos da equipa principal está marcado para dia 27. "Os objetivos são ganhar o Brasileirão e a Libertadores para, depois, voltarmos ao Campeonato do Mundo de Clubes. Depois de perdemos a final com o Liverpool, a equipa fez um pacto com o treinador para voltarmos lá na próxima edição"; revelou Jorge Jesus.

"O grande adversário do Flamengo será o Flamengo", perspetivou o técnico que tem contrato com o campeão brasileiro até junho.