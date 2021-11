Jorge Jesus chega aos 600 jogos e quer evitar maldição

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 09:00 Facebook

Técnico atinge número redondo na Liga. Em duelos "centenários", só venceu uma vez.

Jorge Jesus realiza, no sábado, no duelo entre o Belenenses SAD e o Benfica, o jogo 600 como treinador no campeonato português. Um número redondo para o treinador dos encarnados, que se estreou na Liga no comando do Felgueiras, a 20 de agosto de 1995, seis anos depois de ter começado o seu percurso no banco do Amora, na extinta 3.ª Divisão. Só dois técnicos, já falecidos, continuam a superá-lo em número de partidas no campeonato: Fernando Vaz, que orientou, entre vários clubes, o Sporting e o F. C. Porto, nas décadas de 1950, 1960 e 1970, e Manuel de Oliveira, que teve, também uma carreira longa, de 30 anos.

Curiosamente, Jorge Jesus não costuma ser feliz nos jogos "centenários": na estreia, empatou frente ao Chaves (2-2), repetindo-se o mesmo cenário na partida 100 e 400. Só por uma vez conquistou um triunfo quando celebrou um número "centenário" de jogos na Liga - aconteceu em 2007, com as cores do Belenenses, quando derrotou, fora, o Paços de Ferreira, por 2-0, na 200.ª partida como técnico.