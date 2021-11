Jorge Jesus com cinco alterações no onze frente ao Bayern

JN Hoje às 18:57 Facebook

O Benfica entra, esta terça-feira, em campo diante do Bayern Munique, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em comparação com o jogo diante o Estoril, Jorge Jesus promoveu as saídas de Otamendi, Weigl, Radonjic, Darwin e Rafa, por troca com Morato, Gilberto, Meite, Pizzi e Everton.

Onze Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Morato e Vertonghen; Gilberto, Meite, João Mário e Grimaldo; Pizzi, Yaremchuk e Everton.



Onze Bayern Munique: Neuer; Pavard, Tanguy, Upamecano e Alphonso Davies; Goretzka e Kimmich; Gnabry, Sané e Coman; Lewandowski



Suplentes Benfica: Svilar, Helton Leite, Darwin, Diogo Gonçalves, Radonjic, Rafa, Weigl, Otamendi, Paulo Bernardo, Gedson, Gonçalo Ramos e Ferro

Suplentes Bayern Munique: Fruchtl; Richards, Cuisance, Sabitzer, Sarr, Marc Roca, Tolisso, Muller, Musiala e Stanisic