Jorge Jesus com futuro a prazo na Luz

Luís Antunes Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Desaire no Dragão fragiliza e coloca em risco a continuidade do treinador nas águias. Presidente Rui Costa avalia dossiê logo a seguir ao Natal.

O desaire no Estádio do Dragão diante o F. C. Porto, por 3-0, deixou Jorge Jesus, técnico dos encarnados, com a continuidade mais fragilizada e com a porta da saída bem aberta. Ao que o JN apurou, a estrutura do futebol, encabeçada por Rui Costa, vai avaliar os acontecimentos mais recentes logo a seguir ao Natal, o que deixa o treinador a prazo na Luz.

Os últimos episódios, acentuados pela novela protagonizada com o Flamengo e a má exibição no Dragão, deixam Jorge Jesus em maus lençóis. Depois do desaire diante do Sporting, a onda de insatisfação dos adeptos em torno do treinador voltou a sentir-se. Apesar da qualificação para os oitavos de final da Champions disfarçar vários problemas, o atraso na Liga - quatro pontos para os rivais - a eliminação da Taça de Portugal e a novela da aproximação do Flamengo - reencontro dos dirigentes em casa do treinador - inclinam claramente a balança e fragilizam o treinador. Além disso, também causam desconforto na estrutura dirigente liderada por Rui Costa.