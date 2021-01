Jorge Jesus com suspeita de infeção respiratória

Luís Antunes Hoje às 13:39 Facebook

O Benfica informou, na tarde desta quarta-feira, que o técnico está a realizar exames para despistar uma suspeita de infeção respiratória e que o facto motiva o cancelamento da conferência de imprensa do jogo com o Belenenses, agendado para esta quinta-feira, (21.15 horas), na Luz.

Num comunicado, os encarnados esclarecem que a "situação não é grave, porém obriga ao cancelamento da conferência de imprensa" de antevisão do duelo dos quartos-de-final da Taça de Portugal.

"O Benfica informa que o seu treinador Jorge Jesus tem estado ao longo do dia de hoje a realizar testes médicos. Em causa, uma suspeita de infeção respiratória cuja origem está nesta altura a ser despistada. O Benfica esclarece que a situação não é grave", pode ler-se no documento publicado no site oficial.

Jorge Jesus tinha agendada uma conferência de imprensa para as 14 horas, desta quarta-feira, já num formato especial - apenas com a presença da BTV - como forma de prevenção na sequência do surto de covid-19 que envolve o emblema encarnado.

As águias voltam a ir a jogo depois de três duelos sem vencer e apenas com a hipótese, ainda não confirmada, de uma única recuperação - Waldchmidt - em relação ao leque de elementos infetados com o novo coronavírus. Grimaldo, Otamendi, Vertonghen, Gilberto, Nuno Tavares, Diogo Gonçalves, Helton Leite, Vlachodimos, e Everton completam o leque de atletas que testaram positivo.