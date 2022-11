Jorge Jesus compara a forma de treinar com a música

Jorge Jesus foi protagonista de um magazine da UEFA esta quarta-feira. Entre os vários temas abordados, o apuramento do Fenerbahçe e a música estiveram em destaque.

Em declarações à UEFA, Jorge Jesus fez uma analogia com a forma de treinar e a música: "Há o cantor compositor, mas também há os que cantam e os que têm de fazer as canções deles. Os anos vão-nos dando cada vez mais conhecimento e cada ano que passa na carreira do treinador, melhor é. Hoje sou muito mais treinador aos 60 anos do que quando tinha 40. Para mim, o mais importante é o treinador criativo, que cria as ideias de jogo e a sua forma de treinar. Cada treinador tem de saber criar as suas ideias de forma ganhar mais do que os outros. Se não for assim, tem de se agarrar aos livros, mas como o futebol não é uma ciência exata, os livros nunca vão fazer nenhum treinador", começou por dizer.

Relativamente às influências enquanto treinador, Jorge Jesus recordou os tempos antigos do Ajax. "Apanhei o tempo em que apareceu aquela grande equipa do Ajax, com Rinus Michels e o treinador romeno o Stefan Kovacs. Eles começam a lançar uma ideia diferente de jogo, são os primeiros criadores de um futebol dinâmico, onde todos tinham de defender e atacar. Depois, o Cruijff enquanto treinador seguiu essa filosofia e eu começo também a querer perceber essa ideia. É quando começo a minha carreira e tenho um estágio com ele em Barcelona. Foi a pessoa que mais me influenciou", disse.

O Fenerbahçe está na liderança da liga turca e apurado para a fase seguinte da Liga Europa, mas Jorge Jesus disse que as ideias ainda não estão bem assimiladas pelos jogadores. "A tua forma de implantar as tuas ideias tem a ver com os jogadores. O Fenerbahçe está a fazer uma boa campanha na Liga Europa, mas não ganhou nada. Dizer que as minhas ideias estão assimiladas pela equipa não é verdade, estamos no princípio", finalizou.