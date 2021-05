Jorge Jesus: "Conceição? Ainda bem que vai estar no jogo"

Rui Farinha Hoje às 14:51 Facebook

Jorge Jesus afirmou nesta quarta-feira que considera positiva a presença de Sérgio Conceição, no banco do F. C. Porto, na partida de amanhã, entre águias e dragões, na Luz. "O treinador principal é o treinador principal e ainda bem que vai estar no jogo", afirmou.

Apesar de tudo, considera que o futebol português atravessa uma crise de identidade. "Clima de impunidade no F. C. Porto? Há um clima de impunidade no futebol português. Já tinha dito que as autoridades que mandam estão a perder autoridade. Quanto ao resto já me ultrapassa, não sei as leis desportivas todas", salientou.

Relativamente ao clássico, afirmou que o resultado é "imprevisível". "Esperamos um jogo bem disputado. O Benfica está superconfiante pelo que fez na segunda volta e acreditamos que temos todas as capacidades para vencer, respeitando o rival, que nos vai criar problemas e estar por cima do jogo, em alguns momentos".

Taarabt e Darwin estão recuperados, garantiu Jesus. "Tenho a certeza que vão estar no jogo, a menos que amanhã, no último treino, aconteça alguma coisa". O técnico assegurou que, independentemente do que suceda na partida, o Benfica ainda tem a possibilidade de conquistar troféus. "Pode ganhar a Taça de Portugal, o F. C. Porto é que já não tem qualquer objetivo".

Nos dragões, Corona é dúvida. "Se tiver um sintoma muscular é impossível. Mas se isto não for verdade, é possível ele jogar. Possível substituto? Luiz Diaz".