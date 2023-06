Jorge Jesus confirma saída do Fenerbahçe

JN Ontem às 22:30 Facebook

Jorge Jesus confirmou, este domingo, que vai deixar o comando técnico do Fenerbahçe, depois de ter conquistado a Taça da Turquia. Técnico diz que quer "realizar um sonho".

"Hoje foi o meu último jogo. Agradeço aos adeptos. Sou um treinador livre. Vou lembrar-me de tudo o que de bom tem este lugar. Não foi fácil para nós. Ganhei um título em todos os lugares em que trabalhei fora do meu país, aqui também", afirmou Jorge Jesus, garantindo que vai procurar "realizar um sonho".

"Não é porque não queira trabalhar aqui ou não goste de cá estar. Apenas tomei essa decisão. Agora vou para Portugal e esperar para ver se consigo cumprir um dos meus sonhos. Disse ao presidente há algumas semanas que poderia tomar as ações que achasse melhores", concluiu.

Depois de ter perdido o campeonato turco para o Galatasaray, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, terminou a temporada com a conquista da Taça da Turquia. A equipa de Istambul venceu o Basaksehir, por 2-0, com dois golos do belga Mitchy Batshuayi.

O avançado abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo e dilatou a vantagem do "Fener" ainda antes da meia hora. Na segunda parte, a equipa de Jesus controlou as operações e o triunfo na final nunca chegou a estar em causa.

Com esta vitória, o técnico português conquista o 18.º troféu da carreira, naquele que deve ter sido o último jogo ao leme do Fenerbahçe. A confirmar-se a saída, fica aberto o caminho para Jorge Jesus se tornar o selecionador da Arábia Saudita.