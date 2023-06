Jorge Jesus conquista Taça da Turquia

JN Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Fenerbahçe vence Istambul Basaksehir e o treinador português ganha o 18.º troféu da carreira.

Depois de ter perdido o campeonato turco para o Galatasaray, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, terminou a temporada com a conquista da Taça da Turquia. A equipa de Istambul venceu o Basaksehir, por 2-0, com dois golos do belga Mitchy Batshuayi.

O avançado abriu o marcador logo no primeiro minuto de jogo e dilatou a vantagem do "Fener" ainda ainda da meia-hora. Na segunda parte, a equipa de Jesus controlou as operações e o triunfo na final nunca chegou a estar em causa.

PUB

Com esta vitória, o técnico português conquista o 18.º troféu da carreira, naquele que deve ter sido o último jogo ao leme do Fenerbahçe. A confirmar-se a saída, fica aberto o caminho para Jorge Jesus se tornar o selecionador da Arábia Saudita.