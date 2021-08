Jorge Jesus: "David Luiz? Falo com ele durante o ano, mas só isso e não mais..."

Luís Antunes Hoje às 15:01 Facebook

Jorge Jesus, técnico do Benfica, indiciou, na tarde deste sábado, que o clube não está na corrida por David Luiz, associado ao clube. E, perante a reta final do mercado espera que as águias não percam qualquer jogador, mas a suceder que sejam os que "possam estar em excesso e não os que nos podem fazer perder a qualidade".

Já disse anteriormente que não era o momento de David Luíz, face às últimas notícias entende que o momento chegou? "O mais importante é o jogo com o Tondela no qual estamos focados e passámos a mensagem durante a semana. David Luiz é um jogador falado para vários clubes e eu só abordo os que treinam comigo. Trabalhou muitos anos comigo, sou muito seu amigo e falo com ele durante o ano. Mas só isso e não mais...", referiu o treinador durante a antevisão do duelo com o Tondela, este domingo (18 horas) na Luz.

O responsável elogiou e prometeu o mesmo respeito pelo oponente do que o evidenciado no confronto com o PSV e admitiu poupar os jogadores mais desgastados no plano físico.

Sobre o mercado, deseja fechar o plantel "o mais rápido possível e não perder ninguém". "E o que entrar que seja o que definimos não hoje ou amanhã, mas há um mês atrás", acentuou o treinador que mesmo nos casos de eventuais saídas expressou um desejo. "Espero bem que o Benfica possa perder aqueles que possam estar em excesso e não os que nos podem fazer perder a qualidade do plantel", acentuou.