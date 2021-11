Jorge Jesus decide se leva João Mário a Barcelona

Luís Antunes Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio está em dúvida para o duelo com os blaugrana - lesionou-se no embate com o SC Braga - e só esta segunda-feira sabe se segue viagem com a equipa. Juiz russo dirige embate que pode decidir continuidade na Champions.

João Mário está em dúvida para a deslocação a Barcelona. O internacional português, que se lesionou no embate com o Sporting de Braga, apresenta uma contusão lombar e tem treinado de forma condicionada, estando em risco de não viajar para a cidade condal, na tarde desta segunda-feira, com os restantes companheiros. Ontem, o médio integrou a preparação de forma limitada, sentiu-se, aparentemente, um pouco melhor, mas só hoje, depois do treino, é que Jorge Jesus decide se o integra nos planos da deslocação que pode definir a continuidade dos encarnados na Liga dos Campeões.

Quem sabe que fica de fora é Radonjic. O sérvio contraiu um problema muscular, no jogo com o P. Ferreira, e pára uma semana. Por outro lado, a UEFA nomeou Sergei Karasev, juiz russo para o encontro deste terça-feira (20 horas), no Camp Nou. É a primeira vez que o árbitro surge no caminho das águias.