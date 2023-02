Jorge Jesus deve perder goleador no final da época

JN/Agências Hoje às 09:48 Facebook

O Fenerbahçe, equipa treinada por Jorge Jesus, vai ficar sem Enner Valencia no final da temporada. O avançado acaba contrato e deve rumar ao Internacional de Porto Alegre.

A informação é adiantada por Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências, que revela que o jogador, de 33 anos, tem um pré-acordo até junho de 2025 com o clube brasileiro.

Valencia está em final de contrato com o Fenerbahçe, clube que representa desde 2020/2021, saindo a custo zero, o que não vai permitir qualquer encaixe financeiro para o emblema de Istambul.

Em 2022/23, o internacional pelo Equador leva 23 golos e quatro assistências em 30 partidas ao serviço do Fenerbahçe, tendo estado também no Mundial 2022, ao serviço do Equador.