Jorge Jesus: "Dificilmente voltarei a Portugal, estou super-feliz no Brasil"

O JN perguntou ao treinador do Flamengo quando regressa ao nosso país e o mister amado pelos brasileiros foi taxativo: "A minha cabeça está 100% aqui, não está fora do Brasil e muito menos em Portugal".

A pergunta foi assim: é um sonho treinar o F. C. Porto, o terceiro dos três grandes que ainda não treinou em Portugal? Jorge Jesus, que respondeu ao JN na conferência de imprensa após a vitória por 1-0 frente ao Centro Sportivo Alagoano, em jogo da 28.ª ronda do Brasileirão, no Maracaná a abarrotar, disse que nada disso está nos seus projetos futuros - e que aqui se sente arrebatado.

"Eu estou super-feliz no Flamengo. No Rio tenho sido tratado muito bem. Os resultados desportivos estão-me a encantar e também aos adeptos. A minha forma de estar vai ser 100% a defender o Flamengo, até ao último dia em que tiver contrato, porque tenho sido sempre assim. Tenho todo o orgulho no meu país, e em ser português, mas hoje estou muito bem no Brasil e a minha cabeça está 100% aqui, não está nada fora do Brasil e muito menos em Portugal", disse um categórico Jesus.

O treinador de 65 anos, que chegou ao Flamengo em julho, quando a equipa estava em 2.º lugar no Campeonato Brasileiro, a oito pontos do 1.º, e hoje é líder incontestado, com um fosso de 10 pontos sobre o 2.º (Palmeiras), isto quando faltam 10 jornadas para terminar o campeonato, tem contrato até meados de 2020. No entanto, uma cláusula contratual especial permite-lhe sair já em dezembro, quando o campeonato terminar.

Aparentemente, Jesus não pensa deixar o Brasil para já, contrariando rumores de que teria demasiadas saudades de Portugal. E foi ainda mais longe na resposta ao JN, vincando que só pensa no clube do urubu, varrendo o nosso país para fora do seu horizonte.

"Não tenho objectivos de regresso a Portugal. Mais: acho que dificilmente eu vou regressar a Portugal. Neste momento o meu foco é o Flamengo. Foi isso que me propus, foi por isso que aceitei esta proposta, já o disse aos dirigentes do Flamengo, [a quem agradeci] por me terem dado esta oportunidade".

Tudo isto tem a ver com um sonho, ou melhor com três, e todos estão ao alcance do treinador. Diz Jesus: "Chegar à final dos Libertadores era o meu sonho. Já cheguei. Agora o segundo sonho é trabalhar para a conquistar e depois ser campeão do Brasil. Isto é o que neste momento me interessa. Tudo o resto não faz parte dos meus projetos futuros", completou o mister, que é verdadeiramente adorado pelos 40 milhões de adeptos do Clube de Regatas do Flamengo, uma coletividade que não festeja o campeonato do Brasil há 10 anos e que há 38 não ganha a Copa dos Libertadores (1981, com Zico), que é a Champions da América do Sul.

Essa nova final, que será contra a equipa argentina do River Plate (militam lá o ex-portista Juan Quintero e o ex-benfiquista Enzo Pérez), está marcada para 23 de novembro, na capital do Chile, Santiago. "Queremos muito ganhar essa final e vamos trabalhar para a ganhar", completou Jorge Jesus, que saiu novamente da conferência de imprensa no Maracanã sob aplausos dos jornalistas e ainda deu autógrafos e tirou selfies com os repórteres seus fãs.