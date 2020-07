Jorge Jesus diz que "chegou a hora de regressar a Portugal"

Rita Neves Costa Hoje às 00:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador publicou uma mensagem de despedida do Flamengo esta sexta-feira à noite na sua conta oficial de Instagram. O agora treinador das águias diz que este é "um fim de ciclo" e que "chegou a hora de regressar a Portugal".

É com um vídeo emocionado que Jorge Jesus deixa uma mensagem de despedida aos adeptos do Flamengo. Em pouco mais de três minutos, o técnico português, que assinou pelo clube brasileiro em junho de 2019, mostra o percurso feito além-fronteiras. Os jogos, os encontros com adeptos, os treinos e as celebrações são relembrados ao som de "See You Again" [Ver-te de Novo] de Wiz Khalifa e Charlie Puth.

"Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis", escreve o técnico na mesma publicação. Jorge Jesus venceu pelo Flamengo a Taça dos Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro de Futebol (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020) e o Campeonato Carioca de Futebol (2020).

O treinador português, de 65 anos, volta agora ao Sport Lisboa e Benfica, de onde saiu no verão de 2015, para treinar o Sporting. Em junho de 2018, o técnico saiu do clube leonino e teve uma breve passagem pela Arábia Saudita ao comando do Al-Hilal. Um ano depois estava no Brasil.

Na conta de Instagram, Jesus refere que a saída do Flamengo "não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos" -- de recordar que o técnico tinha renovado contrato com o clube brasileiro ainda no mês passado. "Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal", acrescenta.

Jorge Jesus assina pelo Benfica por três temporadas, onde vai ganhar três milhões por época.