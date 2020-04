Jorge Jesus diz ter saudades do "Ninho"

JN Hoje às 16:31 Facebook

Jorge Jesus está desde 23 de março em Portugal devido à pandemia de Covid-19, mas a falta da rotina dos treinos e jogos já começam a deixar o treinador do Flamengo com saudades do "Ninho", como expressa numa publicação nas redes sociais.

Numa publicação na página oficial do Instagram, o técnico português contou como tem passado estes tempos livres forçados, evidenciando já falta da rotina no Brasil.

"Aproveitando dias em casa para estudar, ler, analisar jogos do Flamengo, de outras equipas e seleções do futebol mundial. Mas tenho sentido muita falta das atividades no Ninho, do convívio com funcionários, companheiros de comissão técnica, jogadores e também do carinho e paixão da Nação Rubro-Negra. Um #tbt de saudade e de torcida para que possamos estar logo todos juntos!", escreveu Jorge Jesus, acompanhando a publicação com um vídeo de momentos vividos no Flamengo.