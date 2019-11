Jorge Jesus e a picardia em campo: "Não adianta baterem tanto, perderam à mesma"

Hoje às 11:39 Facebook

O Flamengo venceu o Botafogo por uma bola a zero com um golo a acabar a partida. Após o apito do árbitro, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, e Joel Carli, defesa alvinegro, envolveram-se numa picardia e tiveram de ser separados por outros jogadores.

Após o apito final da partida entre o Flamengo e o Botafogo, o técnico português gesticulou e disse algo impercetível ao jogador do Botafogo, Joel Carli. Este exaltou-se e foi de encontro a Jorge Jesus para tirar satisfações, mas rapidamente o afastaram e acalmaram o central argentino.

Jorge Jesus explica na conferência de imprensa o que disse naquele episódio: "Não adianta baterem tanto, perderam à mesma".

O técnico do Flamengo justificou o porquê dessa atitude, queixando-se do jogo duro dos adversários, tal como das faltas agressivas sobre Gabriel Barbosa. Jesus considera que foi uma "caça ao homem".

O Flamengo venceu o Botafogo por uma bola a zero com um golo do jovem de 18 anos Lincoln, aos 89 minutos, e segue confortável na liderança, com mais 8 pontos que o segundo lugar Palmeiras. O próximo encontro será no Estádio da Gávea, no domingo, às 21 horas, contra o Bahia.