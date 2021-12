Jorge Jesus e Benfica ultimam rescisão por mútuo acordo

Luís Antunes Hoje às 12:16 Facebook

Treinador e Rui Costa estão reunidos no Seixal, na manhã desta terça-feira, e já preparam a rescisão por mútuo acordo que deve ser anunciada muito brevemente. Fim da linha para o técnico a dois dias do clássico com o F. C. Porto.

Rui Costa e Jorge Jesus estão reunidos na manhã desta terça-feira, no Seixal - Luís Miguel Henrique, advogado do técnico também está no centro de estágio - para ultimar a saída do treinador, que o JN sabe que se dará por mútuo acordo e deve ser anunciada a qualquer momento.

Jorge Jesus tem contrato até final da época e ganha cerca de três milhões de euros por ano. Com a saída do técnico, por mútuo acordo, treinador e Benfica irão acertar os valores da rescisão.