Jorge Jesus: "É fundamental vencer o troféu"

Jorge Jesus afirmou, nesta quarta-feira, na antevisão da segunda mão das meias finais, frente ao Estoril, que é muito importante vencer a Taça de Portugal, seja a época positiva ou negativa.

"A temporada ainda não terminou e já me estão a falar do final... Se a época for negativa, é ainda mais importante? Não, é a mesma coisa, o fundamental é vencer o troféu, que, na minha opinião, é o segundo mais importante de Portugal", declarou o treinador do Benfica.

Darwin é ausência confirmada, devido a lesão. "Não estará no jogo do Estoril e não sei quanto tempo vai parar. É uma questão do nosso departamento médico", explicou.

Diante dos canarinhos, o treinador admitiu que vai mexer no onze. "O último jogo foi há três dias e quando assim é mexo sempre três, quatro ou cinco jogadores".

Na primeira mão, os encarnados venceram, por 3-1, vantagem que desejam defender para carimbar a presença na final. "Falta um jogo, é verdade que estamos em vantagem mas temos de respeitar o adversário. O Estoril é bem organizado, com qualidade técnica em ataque posicional e vai criar dificuldades, como aconteceu na Amoreira. Há surpresas em todos os jogos, a equipa não sente que tem garantida a passagem".

O Benfica recebe o Estoril Praia, em jogo da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, agendado para as 20.15 horas, no Estádio da Luz.