Jorge Jesus e Mourinho ganham força para a seleção brasileira

O treinador português da Roma é apontado como a principal alternativa a Carlo Ancelotti, enquanto a opção Jesus é apoiada por vários ex-jogadores.

O cargo de selecionador brasileiro continua em aberto, desde a saída de Tite, após o Mundial 2022, e embora o italiano Carlo Ancelotti continue a ser o preferido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), há dois portugueses que surgem como as principais alternativas.

Enquanto Jorge Jesus tem sido um nome recorrente nas conversas sobre quem deve suceder a Tite, nas últimas horas ganhou força a possibilidade de José Mourinho ser contactado, com o portal "The Athletic" a assegurar mesmo que o treinador da Roma é o "plano B" da CBF, caso Ancelotti rejeite a mudança.

No Brasil, contudo, garante-se que Jorge Jesus está bem colocado para ser o próximo selecionador do Brasil, ao contrário de Abel Ferreira, cujo comportamento parece não agradar aos dirigentes da CBF.

"Vai ganhando força o nome do Jorge Jesus, porque os ex-jogadores que fazem o meio campo com o futebol europeu têm elogiado muito para a CBF o Jorge Jesus. O que para mim está muito claro, com as pessoas que eu converso, é que a CBF não enxerga com bons olhos o comportamento do Abel Ferreira. Isso está muito claro nos bastidores e deixa o Abel distante na longa lista de candidatos que a CBF tem para suceder o Tite", disse o jornalista André Rizek.

Para já, o "escrete" está nas mãos de Ramon Menezes, que assumiu as funções de selecionador interino no início do ano.