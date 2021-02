Luís Antunes Hoje às 14:44 Facebook

Jorge Jesus, técnico dos encarnados, assumiu, na tarde deste domingo, que a equipa precisa de uma "vitória e de jogar bem" no jogo contra o Rio Ave, esta segunda-feira (19 horas), na Luz. E garante que está "preparado para ultrapassar a crise de resultados". Mesmo sem Otamendi, castigado, admite manter o esquema de três centrais.

"Quando não se ganha queremos que o próximo jogo venha o mais rápido possível. É nos momentos difíceis que se constroem os grandes jogadores e treinadores. Estamos num momento difícil e preparados para ultrapassar a crise de resultados", assumiu o técnico em declarações ao canal do clube.

Jorge Jesus, que falava no âmbito do embate com os vilacondenses, sublinhou que a equipa tem sido trabalhada tanto no plano físico como psicológico e que deu sinais de estar "alegre e com vontade de mudar o último resultado".

Apesar de ter sido afastada de várias competições (Champions, Liga Europa, Taça da Liga e de ter a Liga hipotecada, já que está a 16 pontos da liderança com menos um jogo), o técnico sinaliza ainda objetivos para alcançar.

"O Benfica tem duas competições onde tem muito para recuperar e ganhar. Na Taça de Portugal basta um jogo para a final e na Liga ainda há muita coisa para ganhar. Será jogo a jogo e a prioridade é passar o rival que está à tua frente. Estás em quarto é o terceiro, depois o segundo e aí avaliar se ainda há capacidade e diferença pontual para poder pensar na primeira posição. Temos de procurar os rivais que estão a nossa frente com resultados", destacou.

Mesmo sem Otamendi, castigado, Jorge Jesus garantiu que a hipótese de jogar com três centrais "não está posta de parte".

Os encarnados tentam voltar aos triunfos após quatro jogos sem vencer, no pior ciclo da época. A formação está forçada a conquistar os três pontos caso deseje reduzir a distância para Sporting e F. C. Porto que empataram, na noite de sábado, no Dragão.