Jorge Jesus e o lance de Weigl: "Não cai porque é alemão"

O treinador do Benfica recusou, este sábado, atirar a toalha ao chão no que diz respeito ao campeonato, apesar de estar no quarto lugar, a 13 pontos do líder Sporting.

Após o empate (1-1) de quinta-feira diante do Arsenal, para a Liga Europa, os encarnados voltam a entrar em campo este domingo para defrontar o Farense, na 20.ª jornada da Liga. Atualmente no quarto lugar, a 13 pontos do Sporting, Jorge Jesus continua a apostar o campeonato como o principal objetivo do Benfica e recusa atirar a toalha ao chão.

"Temos neste momento o mesmo objetivo, mas temos de o dividir. Temo de passar: a primeira barreira, quem é? É o terceiro classificado. Depois a segunda barreira, quem é? É o segundo classificado. É com este pensamento que acreditamos. Ainda há 45 pontos em disputa, há muito campeonato, mas como é óbvio temos de ganhar. Nós acreditamos que ainda há muita coisa para ser decidida no campeonato português. Não tenho duvida nenhuma", afirmou o treinador, destacando a "união" do grupo.

"O que posso dizer é que aqui dentro da nossa casa, presidente, treinador, Rui e jogadores estamos unidos, firmes e temos consciência porque neste momento estamos a 13 pontos do primeiro. Sabemos o que nos aconteceu durante um mês e meio. Os adeptos, como é óbvio, querem ganhar, seja como for. Não importa o que tenha acontecido à equipa. As expectativas da minha chegada a Portugal foram altas, lembro-me do que disse, que ia pôr o Benfica a jogar o triplo, mas para isso tinha de os treinar. E durante dois meses não os pude treinar", vincou.

Para o duelo diante do Farense, Jorge Jesus não vai poder contar com Weigl, depois de o médio ter visto o quinto cartão amarelo no último jogo com o Moreirense. O treinador lamentou a ausência e considerou que o atleta foi admoestado num lance era penálti a favor do Benfica.

"O Weigl foi penalizado, viu um amarelo e não pode jogar amanhã. Foi penalizado numa ação que é grande penalidade. Compete-me a mim analisar os jogos. Já vi várias vezes esse lance. A primeira ação em que o Weigl entra na área e depois não cai porque é alemão. Se fosse português, caía logo ali. É grande penalidade, é penalizado com amarelo, ficamos sem o jogador e ainda por cima não foi marcada grande penalidade. Foi um dos jogadores que, com a minha chegada, melhorou muito, não só a nível coletivo, mas também individual. É um jogador fundamental na equipa do Benfica", afirmou.

O Benfica defronta, este domingo no Algarve, o Farense na 20.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas.