Jorge Jesus é o português com menor percentagem de vitórias na Champions

Treinador de 68 anos foi eliminado na quarta-feira da Liga dos Campeões e segue um registo negativo na prova milionária.

São muitos os anos de carreira de Jorge Jesus na Liga dos Campeões. Entre Benfica, Sporting e Fenerbahçe, o técnico português competiu várias épocas na prova milionária mas quando comparado com outros treinadores lusos, está um pouco abaixo das expectativas.

De todos os treinadores portugueses com mais de 35 jogos disputados na Liga dos Campeões, Jorge Jesus é o que tem a menor percentagem de vitórias. De acordo com os dados do Transfermarkt, em 67 jogos disputados (entre qualificação, fase de grupos e fase a eliminar), o técnico venceu 24 vezes, o que se traduz em 35% de vitórias.