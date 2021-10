Jorge Jesus: "É um resultado difícil de digerir"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:56 Facebook

O treinador do Benfica não escondeu a desilusão pelo empate diante do Estoril-Praia e admitiu que vai ser difícil recuperar a liderança do campeonato.

"É um resultado difícil de digerir, perdemos dois pontos. Metemo-nos a jeito, tivemos várias oportunidades para fazer o 2-0. O futebol muitas vezes é isto, fomos surpreendidos aos 90 minutos. Entrámos a ganhar, por cima, estivemos mais fortes do que o Estoril. Na segunda parte ainda melhor, na última meia hora tivemos bolas fáceis para finalizar. E depois há sempre esta esperança do adversário. Sem criar perigo, pode marcar de bola parada. E foram premiados com o golo aos 90 minutos. É um resultado muito penalizador e psicologicamente mexe com a equipa", começou por dizer Jorge Jesus, admitindo que a equipa encarnada está a atravessar um ciclo menos positivo.

A equipa continuou a discutir com o árbitro e isso foi fatal para sofrermos golo de canto

"É verdade que não temos feito tantas vitórias como tínhamos vindo a fazer. Jogar de três em três dias não justifica tudo, a equipa tem sido rodada. Hoje jogaram seis que não jogaram em Guimarães, mas notou-se que quando fiz modificações perdemos alguma velocidade. Não é motivo, porque a bola em que depois sofremos canto é um lançamento lateral, a equipa desconcentra-se a falar com o árbitro, a dizer que o lançamento era do jogador do Benfica. De facto era, mas não interessa, o árbitro marcou ao contrário. Desposicionámo-nos e levámos o lance do canto. A equipa continuou a discutir com o árbitro e isso foi fatal para sofrermos golo de canto. É um resultado desmoralizador, pelo que a equipa fez na segunda parte. Mas quem se põe a jeito, acontece. Liderança? Vai ser difícil. Agora, somos nós que vamos à procura de conquistar novamente a primeira posição", concluiu.

O Benfica empatou (1-1), este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, diante do Estoril, em jogo da décima jornada da Liga. Lucas Veríssimo e Rosier marcaram os golos do jogo. Com este resultado, os encarnados passaram a somar 25 pontos e ocupam o segundo lugar do campeonato, com menos um do que o F. C. Porto, que venceu na receção ao Boavista. O Sporting, que soma 23 pontos, também pode ultrapassar as águias caso vença o Vitória, também este sábado.