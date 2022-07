Jorge Jesus eliminado da Liga dos Campeões

Fenerbahçe foi derrotado pelo Dínamo Kiev já no prolongamento.

É o adeus de Jorge Jesus da Liga dos Campeões. O Fenerbahçe, orientado pelo técnico português, foi derrotado por 2-1 diante do Dínamo Kiev, após prolongamento, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da prova, após um empate a zero no primeiro encontro.

A formação turca esteve por cima durante a primeira parte, mas a expulsão de Yuksek aos 53 minutos veio condicionar a partida. O Dínamo Kiev ganhou ímpeto e marcou passado quatro minutos por autoria de Buyalskyy e ainda viu Enner Valencia a falhar um penálti. Já perto do final o Fenerbahçe conseguiu a igualdade através de Szalai, que marcou na sequência de um pontepé de canto.

O jogo seguiu então para prolongamento, onde já a cinco minutos do fim Karavaev fez o 2-1 final para alegria dos ucranianos. Jorge Jesus irá agora disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.