Jorge Jesus eliminado mas à margem das críticas

O Fenerbahçe de Jorge Jesus caiu, na noite desta quarta-feira, perante o Dínamo de Kiev (1-2) e disse adeus ao sonho da Champions. Imprensa turca destaca alguns condicionalismos do duelo - golo mal anulado e expulsão que deixou a equipa a jogar com dez jogadores - e palavras do técnico a incentivar os jogadores.

O fim do sonho da Liga dos Campeões para o Fenerbahçe deixou milhares de adeptos turcos frustrados, mas para já os ecos do afastamento espalhados pela imprensa do país não atingem Jorge Jesus.

"O Fenerbahçe jogou bem, especialmente na primeira hora. No entanto, pequenos detalhes determinam o resultado em tais partidas. Por exemplo, İsmail Yüksek não deve correr tanto risco num jogo disputado com contacto físico e onde o árbitro saca tantos cartões", escreve o comentador do Hurryiet, lembrando a expulsão do médio turco (53 m) que deixou a formação a jogar com dez durante mais de uma hora. A publicação recorda que o golo decisivo foi selado por Oleksander Karavaev, antigo atleta do Fenerbahçe, e lança dúvidas sobre o tento anulado emblema de Istambul, na fase inicial do duelo.

Joshua king ainda festejou, mas a equipa de arbitragem anulou o lance por entender que Enner Valencia terá cometido falta no início do lance sobre Illia Zabarnyi, numa decisão muito duvidosa. A mesma publicação destaca a ainda a reação de Mircea Lucescu, técnico do Dínamo, que criticou e pressionou o juiz italiano nesse momento.

Já o "Fanatik" dá ênfase às declarações de Jorge Jesus que "Ismail mudou o rumo do jogo", aludindo à expulsão. A publicação revela que o técnico se revelou solidário e cumprimentou todos os jogadores. "Jogaram e lutaram mais uma hora com dez e devem sentir-se orgulhosos" refere aquele jornal sobre as declarações do treinador.

Por outro lado, o "Sabath" recorda que o Fenerbahçe cai pela 14ª nas eliminatórias antes da Champions e que não joga aquela fase desde 2008/2009..

Durante a discussão o Fenerbahçe falhou ainda uma penalidade, aos 60 minutos, por Valencia que permitiu a defesa de Georgiy Bushchan.

O encontro registou ainda um momento lamentável e que está a gerar contestação generalizada. Os adeptos turcos cantaram o nome de Vladimir Putin, presidente da Rússia, após a equipa sofrer o primeiro golo. A confusão terá começado no relvado, já que, no momento do tento ucraniano, Vitaliy Buyalskyy, seu marcador, festejou em direção dos simpatizantes do Fenerbahçe com um gesto associado ao Besiktas, um dos rivais de Istambul. Mesmo assim, a alegada provocação não justifica a reação dos simpatizantes em relação ao líder russo responsável pela invasão da Ucrânia.