Jorge Jesus em busca do terceiro título pelo Flamengo

O português Jorge Jesus procura, neste domingo, o terceiro troféu ao comando do Flamengo, a Supertaça do Brasil, o primeiro de três títulos que os cariocas vão discutir este mês.

No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 14 horas portuguesas, o campeão brasileiro terá pela frente o Athletico Paranaense, que terminou o Brasileirão em quinto lugar e conquistou a Taça do Brasil, depois de eliminar os rubro-negros nos quartos de final da prova, ainda no arranque da aventura de Jesus ao serviço do emblema do Rio de Janeiro.

Com dois empates 1-1, em julho, o "Furacão" acabou por superar o Flamengo no desempate por grandes penalidades, em pleno Maracanã. O conjunto de Curitiba deixaria ainda pelo caminho o Grêmio, nas meias-finais, antes de bater o Internacional de Porto Alegre na final da Taça.

Na sequência de uma época em que ajudou o Flamengo a resgatar os títulos de campeão brasileiro e da Taça Libertadores, 10 e 38 anos volvidos, respetivamente, Jorge Jesus procura juntar mais um troféu ao palmarés.

Além da Supertaça do Brasil, o Flamengo, enquanto vencedor da Libertadores, vai disputar a Recopa Sul-Americana (equivalente à Supertaça Europeia) com os equatorianos do Independiente del Valle, detentores da Copa Sul-Americana, a 20 e 27 de fevereiro.

Pelo meio da disputa continental, a 22 de fevereiro, os rubro-negros vão discutir a final da Taça Guanabara, que marca o final da primeira volta do campeonato carioca, depois de esta semana terem eliminado o Fluminense nas meias-finais, por 3-2.

Jorge Jesus conta agora com um plantel mais extenso e equilibrado do que em 2019, reforçado com as chegadas de Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha e Pedro, e com a manutenção do avançado Gabriel Barbosa, peça fundamental para o sucesso do ano transato (43 golos em 59 jogos).