Jorge Jesus: "Em Portugal há muita conversa e especulação"

Em declarações após o jogo com o Tondela, Jorge Jesus, treinador do Benfica, destacou os aspetos positivos da vitória e revelou "estar destreinado" num país em que há muita "conversa e especulação".

"Há três coisas boas a retirar deste jogo. O jogo que fizemos, a atitude, a intensidade que demos ao jogo, não nos enervarmos por não termos marcado rapidamente na primeira parte... Esse é o primeiro ponto; O segundo é qualidade que a equipa teve em alguns momentos e a vitória; O terceiro é não termos sofrido golos, a segurança que isso deu para ganhar o jogo. Defrontámos um adversário forte no contragolpe, mas a equipa esteve sempre muito concentrada e muito focada e as oportunidades foram acontecendo. É uma vitória justa", começou por dizer.

Jorge Jesus aproveitou ainda para falar sobre a especulação que tem vindo a ser criada em relação ao seu posto como treinador dos encarnados.

"Temos cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos para o campeonato. Há uma especulação em volta da nossa equipa... se temos de fazer melhor? Temos. Temos qualidade para fazer melhor e vamos fazer melhor. Mas parece que querem fazer com que os adeptos do Benfica fiquem sem confiança na equipa, que os jogadores e o treinador fiquem perturbados... É este jogo falado que, infelizmente, faz parte do futebol português. Há o jogo dentro de campo e depois há o jogo falado. Eu já estava destreinado. Estive dois anos fora, agora voltei e estou a adaptar-me outra vez. Há muita conversa e muita especulação", referiu.