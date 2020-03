Jorge Jesus enxotou lagarto no treino do Flamengo

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:40 Facebook

Jorge Jesus preparava-se para dar o treino do Flamengo quando reparou que o campo tinha sido invadido por um convidado especial.

Tratava-se de um lagarto de grandes dimensões, que se encontrava no centro do terreno de jogo. Jorge Jesus, à sua maneira, queria expulsar o animal. "Vai embora. Vai, vai embora. Psht... Não vai", ouve-se o treinador a dizer, num vídeo divulgado pelo clube no Twitter e que fez as delícias dos adeptos.

Este lagarto, que parecia querer apenas assistir ao treino do Flamengo, desobedeceu às ordens do "míster".