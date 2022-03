Jorge Jesus: "Espero tornar-me o treinador com mais jogos na Liga"

JN Hoje às 17:36 Facebook

O ex-treinador do Benfica foi homenageado no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol por ter chegado aos 600 jogos no escalão principal do futebol português.

Na primeira aparição pública depois da saída do Benfica, Jorge Jesus aproveitou a distinção da Associação Nacional de Treinadores de Futebol para assumir o desejo de voltar a orientar um clube português, algo que faria dele o treinador com mais jogos na Liga.

Esta terça-feira, o ex-treinador do Benfica foi homenageado por ter atingido os 600 jogos (603 no total) no principal campeonato nacional, algo que só outros dois treinadores conseguiram.

"É importante esta distinção pelos 600 jogos. Há dois treinadores com mais, Fernando Vaz (626) e Manuel Oliveira (617), que infelizmente já faleceram, mas, se Deus me der saúde, ainda espero fazer esses vinte e tal jogos e ultrapassar esses números num futuro próximo", disse o técnico, de 67 anos.

O percurso de Jorge Jesus na Liga começou em 1995, no Felgueiras, seguindo-se passagens por emblemas como Estrela da Amadora, Leiria, Moreirense, V. Guimarães, V. Setúbal, Belenenses, Braga, Benfica e Sporting.