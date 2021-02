Jorge Jesus está melhor e deve regressar ao trabalho na próxima semana

R.N.C. Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica está infetado com covid-19 e não estará, mais uma vez, no banco da equipa no próximo jogo com o Vitória de Guimarães, marcado para esta sexta-feira.

O clube da Luz garante em comunicado que Jorge Jesus "apresenta uma melhoria clínica significativa".

O Benfica acrescenta que o treinador está em repouso em casa e o seu estado de saúde não regista "qualquer critério de gravidade".

Ainda infetado, Jesus não estará presente no jogo com o Vitória de Guimarães, que se realiza esta sexta-feira, às 19 horas, no Estádio da Luz.