Jorge Jesus: "Estamos a cumprir a primeira época e vamos cumprir a segunda"

Técnico das águias assumiu, esta quarta-feira, a continuidade nas águias independentemente do clube garantir ou não o segundo lugar e a entrada na Champions. Uma tarefa que acredita que a equipa tem "capacidade para conquistar". Sobre o título? "Não conto histórias da carochinha".

O seu lugar fica em causa caso não garanta o apuramento para a Champions ? "Tenho dois anos de contrato. Estamos a cumprir a primeira época e vamos cumprir a segunda. Quanto ao segundo lugar, não depende só de nós, mas a acreditamos que temos capacidade para o conquistar", assegurou o responsável durante a conferência de imprensa de lançamento do embate frente ao Portimonense, na quinta-feira (19 horas), em Portimão.

Se a questão da vice-liderança ainda se encontra em discussão com uma desvantagem de seis pontos para o F.C. Porto, a eventual questão do título, ainda possível, - 12 pontos de diferença para o Sporting com 21 em disputa - encontra uma narrativa pragmática. "Não podemos fingir que somos cegos. Matematicamente é possível, mas, na prática, é difícil. É como estar aqui a vender a banha da cobra ou a contar histórias da carochinha e eu não conto histórias da carochinha", assumiu.

Por outro lado, Jorge Jesus revelou-se contra a realização da hipotética Superliga, projeto que morreu quase à nascença. "O futebol é um jogo feito para o povo e onde os melhores, aqueles que criam historial, conquistam-no por resultados desportivos. E só por aí é que pode haver elite. E não por torneios com quem não conquistou esse direito desportivamente. Não direi que nunca acreditei que poderia ir em frente. Mas é contranatura e a essência do futebol. Quem tem paixão e respeito pelo jogo nunca vai aderir a uma situação destas", sublinhou.