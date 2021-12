Jorge Jesus: "Estas horas não vão ser fáceis"

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:51 Facebook

O treinador do Benfica deu mérito ao Sporting na vitória por 3-1.

"Na primeira parte o Benfica não conseguiu criar vantagens ofensivas, mas no segundo tempo criou três/quatro oportunidades e não marcou. O Sporting esteve bem no contra ataque e finalizou as chances, está aqui a diferença no resultado", começou por dizer Jorge Jesus.

O treinador das águias reforçou a ideia que "a diferença está em quem faz os golos" e explicou que o Benfica podia ter saído com outro resultado se tivesse finalizado as oportunidades que teve na segunda parte. "Sporting tem mérito, sempre que teve oportunidade fez golo".

Jorge Jesus passou o foco para o Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, no jogo de quarta-feira, decisivo para a passagem aos oitavos de final.

"Quarta-feira temos um jogo decisivo na Champions. Estas horas não vão ser fáceis para ninguém, mas amanhã (sábado) já estamos a treinar e a pensar em vencer o Dínamo", disse. Jorge Jesus não deita já a toalha ao chão na Liga portuguesa, explicando que "no campeonato há muitas jornadas e muito tempo para recuperar, são quatro pontos".