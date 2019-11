Jorge Jesus evoca Mariza: "O melhor de mim está a chegar"

JN Hoje às 23:22 Facebook

Treinador campeão do Brasileirão e da Taça da Libertadores foi questionado sobre o futuro e, na resposta, evocou a fadista portuguesa, Mariza.

"Tenho contrato até maio, mas todos sabem que tenho uma cláusula em que posso sair em dezembro. Gosto muito do Rio de Janeiro, do Brasil, mas agora vou dar tempo ao tempo, como diz a Mariza. Já que estou a falar da Mariza, eu todos os dias ouço uma canção da Mariza, que é a 'Melhor de Mim'. Tem uma letra que tem muito a ver com o meu tempo e com os meus objetivos aqui no Flamengo, onde ela diz, entre várias coisas nesta canção, 'sei que o melhor de mim há de chegar'. E o melhor de mim está a chegar", afirmou Jorge Jesus, em entrevista ao 11, canal da Federação Portuguesa de Futebol.

De resto, o treinador, de 65 anos, falou dos dois troféus que conquistou este fim de semana e referiu-se ao Flamengo como "o maior clube do Mundo", lembrando que "mais nenhum tem 50 milhões de adeptos".

Sobre a conquista da Libertadores, frente ao River Plate, Jesus teve uma tirada curiosa: "Vi, em Madrid, a final da última edição da Champions, o Tottenham-Liverpool, e este Flamengo-River Plate teve muito mais qualidade técnica e tática. O ambiente fora das quatro linhas também não tem comparação possível. Aqui são apaixonados pelo futebol, fazem do futebol uma festa e respeitam-se. Isto é o futebol, uma paixão, um sentimento especial".