Jorge Jesus explica a escolha de Otamendi para capitão: "Tem estatuto"

Em antevisão ao jogo com o Belenenses, agendado para segunda-feira, o treinador do Benfica explicou a escolha do jogador argentino para capitão de equipa e até recordou o caso de Bruno Fernandes.

No duelo frente ao Lech Poznan, para a Liga Europa, Nicolás Otamendi envergou a braçadeira de capitão na segunda parte, após a saída de Pizzi. A decisão surpreendeu alguns adeptos - o argentino disputou apenas três jogos pelas águias - e até suscitou críticas. Questionado sobre o assunto, Jorge Jesus justificou a decisão com o "estatuto" do atleta.

"Foi uma decisão minha, que foi um pouco polémica, não percebo porquê. Os adeptos têm um contexto mais emocional, eu olho para os interesses da equipa. O Benfica tem cinco capitães de equipa. Dos cinco, André Almeida saiu [está lesionado] e o Rúben Dias também [assinou pelo Manchester City]. Fiquei com três. Tinha de incluir um capitão de equipa. Se são três, escolho quatro. Se são cinco, escolho mais um. Olhei para o perfil desportivo... Vertonghen foi capitão do Tottenham e da seleção. O Otamendi foi capitão do City e sub-capitão da Argentina. São jogadores com estatuto", começou por dizer, comparando o caso de Bruno Fernandes que, em menos de um ano no Manchester United, foi promovido a capitão.

"O Otamendi tem estatuto. Tem experiência de balneário. Fala-se muito que a escolha do capitão tem a ver com os anos que tem no clube. Mas há jogadores que estão muitos anos num clube e não são capitães. Ficámos muito contentes com o Bruno Fernandes ser capitão do United. Está lá há meses e já foi promovido a capitão. Porquê? Ele é líder dentro e fora do jogo. Um capitão de equipa não é só escolhido por ter anos de clube. Isso era no tempo do Dom Afonso Henriques. Tens de ter argumentos de passado no clube, mas também outros que são muito importantes", acrescentou.

Sobre o duelo com o Belenenses SAD, Jorge Jesus espera "uma equipa bem organizada" e deverá fazer alterações no onze.

"A minha forma de pensar é nunca olhar para as minhas decisões como fazer descansar os jogadores. Nos 14 meses em que estive no Brasil, uma das coisas que lhes consegui mostrar foi que jogar de três em três dias é bom. Eles mudavam de equipa de um jogo para outro. Eu consegui mudar isso porque ganhei. Não é preciso mudar os jogadores todos. Com tantos jogos, depois do terceiro jogo, já há fatores de fadiga e já temos de ver isso. Aí vou ver um, dois ou três jogadores que estão mais carregados. O departamento médico também é muito importante para as decisões do treinador. Se amanhã mudarmos, mudamos dois ou três jogadores no máximo", concluiu.

O Benfica defronta, esta segunda-feira no Estádio da Luz, o Belenenses SAD na quinta jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas.