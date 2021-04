Jorge Jesus explica ausência de Taarabt com o Ramadão

JN Hoje às 22:21 Facebook

O treinador benfiquista mostrou-se satisfeito com a vitória sobre o Santa Clara e justificou a aposta em Pizzi no lugar do médio marroquino: "Não há milagres".

Jorge Jesus considerou "merecida" a vitória do Benfica sobre o Santa Clara (2-1), nesta segunda-feira, apesar de reconhecer dificuldades.

"Foi um jogo difícil e uma vitória difícil mas merecida. O Santa Clara perdeu com o Sporting no último segundo e com o F.C. Porto nos últimos segundos, joga para ganhar, pressiona os adversários. Tivemos algumas dificuldades, mas estávamos preparados para elas e a equipa nunca ficou ansiosa e procurou sempre o golo. Falhámos duas ou três oportunidades muito fáceis de concretizar, e as mais difíceis fizemos. Parabéns aos jogadores do Benfica", referiu Jesus, após o encontro.

O técnico também enalteceu a competitividade na Liga. "Não é fácil ganhar pontos neste final de campeonato. Estas equipas que jogam com outros objetivos são difíceis de bater, tem de se dar mérito a estas equipas. Há vários jogadores de qualidade nestas equipas que dizemos mais pequenas. O futebol em Portugal está muito competitivo, e ainda bem", salientou.

Weigl e Otamendi viram amarelos e vão falhar o próximo jogo e, a esses, Jorge Jesus juntou Taarabt, devido ao Ramadão.

"O Adel no próximo também não está. Nesta altura está no Ramadão. Os jogadores que têm esta cultura e religião fazem o Ramadão e não há milagres. Pela experiência que tenho, os jogadores se jogarem, treinarem e não os soubermos poupar, lesionam-se. Estávamos a poupá-lo e mesmo assim lesionou-se", completou.