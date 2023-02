Jorge Jesus expulso e Fenerbahçe mais longe do título

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

Treinador português foi expulso no final da partida com o Adana Demirspor (1-1) por protestos contra a equipa de arbitragem.

O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, ficou, esta quinta-feira, mais longe do líder Galatasaray, após empatar no reduto do Adana Demirspor (1-1), num encontro da 22.ª jornada do campeonato turco em que o treinador português acabou expulso.

No primeiro tempo, o Fenerbahçe viu o VAR anular-lhe um golo de Mert Hakan Yandas, por mão na bola do médio turco, enquanto do lado anfitrião, o marroquino Younes Belhanda permitiu ao guardião Altay Bayindir defender uma grande penalidade, com os golos a ficarem reservados para o segundo tempo.

O conjunto de Istambul até poderia ter saído derrotado do reduto do quinto classificado da prova, mas o equatoriano Enner Valencia marcou o golo da igualdade perto do fim, aos 88 minutos, instantes depois de o suplente utilizado Badou Ndiaye inaugurar o marcador, através da marca do castigo máximo, aos 84.

Já depois do apito final, Jorge Jesus viu o árbitro da partida exibir-lhe o cartão vermelho direto, devido a protestos.

Com este empate, o Fenerbahçe passa a somar 45 pontos, contra os 51 do rival e líder Galatasaray.