Jorge Jesus: "Fairplay? Nas competições europeias isso não se coloca"

O Benfica recebe o Rangers, esta quinta-feira, em jogo referente à terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída no Estádio da Luz está marcado para as 17.55 horas.

Na conferência de imprensa de lançamento desse jogo, Jorge Jesus referiu-se ao adversário escocês como o "mais forte" do grupo D da Liga Europa, lembrando que na temporada passada "o Rangers ganhou ao F. C. Porto e eliminou o S. C. Braga" nesta mesma prova da UEFA.

"Vamos encontrar um adversário que, com o Benfica, vai definir a classificação de primeiro ou segundo na fase de grupos", perspetivou o técnico do Benfica.

Questionado pelo JN sobre os quatro golos já anulados a Darwin Nuñez por fora de jogo e se essa falta de sincronização se deve ao próprio avançado ou a quem faz a assistência, Jesus esclareceu: "É uma boa pergunta. É um pouco as duas coisas. Já viram as características do Darwin, é um jogador muito rápido, que ganha com muita facilidade o espaço ao adversário, ainda não tem o tempo certo, mas por vezes é o colega que demora a fazer o passe. Ainda ontem falei com ele sobre isso, a tentar explicar como ele tem temporizar as decisões dele. É um miúdo, é um talento, mas tem de aprender coisas do jogo que ainda desconhece e quanto mais conhecer mais jogador vai ser. É isso que nós queremos".

Sobre a vida do Benfica no campeonato, após a derrota no Bessa, e de ter decretado o fim do fairplay, decidindo, por exemplo, que o Benfica não mais cederá a bola aos adversários, quando estes a enviarem para fora do relvado para um colega ser assisto, o treinador do Benfica explicou que esse procedimento só se vai aplicar nas provas internas.

"Nestes jogos internacionais não acontece tanto anti-jogo, as equipas jogam com os seus conhecimentos e valor tático, tanto defensivo como ofensivo, não entram em quebras de ritmo e paragens constantes. Isso acontece mais depois de eu ter regressado a Portugal, no Brasil isso não existe. Ninguém pára o jogo se o jogador está no chão. Lá é para jogar, só o árbitro é que pára o jogo. Isso acontece mais no futebol português e nos países com equipas menos evoluídas. Nas competições europeias essa questão não se coloca", assegurou.

Sobre um alegado desentendimento com o médio Gabriel, Jorge Jesus esclareceu: "O Gabriel não está chateado com nada, o Gabriel não foi repreendido em nada... Sou o treinador, acha que algum jogador se chateia por lhe perguntar se estava com pressa por estar a ganhar 2-0? Às vezes é preciso alimentar qualquer coisa, ainda mais com o Benfica".