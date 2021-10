Jorge Jesus faz oito alterações no onze frente ao Guimarães

JN Hoje às 18:48 Facebook

Grimaldo, Otamendi e Lucas Veríssimo são os resistentes no onze do Benfica, em relação ao último jogo. As águias não podem perder, caso contrário são automaticamente afastadas da "final four" da Taça da Liga.

Será um Benfica muito diferente do habitual aquele que defronta esta quarta-feira, às 19.30 horas, o Vitória de Guimarães, na estreia na fase de grupos da Taça da Liga, no Estádio D. Afonso Henriques.

Em relação ao último jogo com o Vizela, Jorge Jesus fez oito alterações, pelo que apenas Grimaldo, Lucas Veríssimo e Otamendi seguram o lugar no onze.

Onze do V. Guimarães: Bruno Varela; Berevkovic, Mumin, Marcus Edwards, André André, Rochinha, Sacko, Eustupiñan, Alfa Semedo, André Almeida e Hélder Sá

Onze do Benfica: Helton Leite; Grimaldo, Lucas Veríssimo, Everton, Meité, Pizzi, Radonjic, Otamendi, Taarabt, Gonçalo Ramos e Morato

O V. Guimarães, que já venceu o primeiro jogo, apura-se para a "final four" em caso de vitória, o que significa que o Benfica está obrigado a, pelo menos, pontuar, para ir para o último jogo, com o Covilhã, com aspirações de apuramento.

O árbitro será Hugo Miguel.